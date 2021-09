Orléans ORLEANS 45000 Place du Martroi Loiret, Orléans Visite commentée de la Porte Bannier ORLEANS 45000 Place du Martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

VISITE COMMENTÉE La Porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite dès le 13e siècle dans le quartier Martroi. Elle permet le passage vers Paris. Au cours du 14e et du 15e siècle, elle fait l’objet de travaux très importants qui vont en faire un des monuments principaux de la ville médiévale. Elle est détruite à la fin du 15e siècle, mais une partie est encore conservée. Visite menée par les guides-conférencières du service Ville d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans. Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole. **Jauge limitée, départ de visite toutes les 15-20 min.**

gratuit

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

