Visite commentée : De la place du Martroi à la rue Alsace Lorraine ORLEANS 45000 Place du Martroi, 18 avril 2021-18 avril 2021, Orléans.

Visite commentée : De la place du Martroi à la rue Alsace Lorraine

du dimanche 18 avril au samedi 26 juin à ORLEANS 45000 Place du Martroi

En 1843, le train arrive à Orléans, ce nouveau moyen de transport va révolutionner la vie de la population. La ville jusqu’alors tournée vers la Loire au sud, va désormais se déployer vers le nord. Il devient nécessaire de relier le centre-ville à la gare, de grands aménagements sont réalisés : percement de la rue de la République, de la rue Alsace-Lorraine et réaménagement de la place du Martroi. Du tracé sur les plans aux réalisations bâties, levez les yeux et découvrez les décors et innovations de l’époque !

**Lieu de départ:** Place du Martroi, à l’entrée de la rue Royale

**Places limitées – durée 1h30**

**Réservation obligatoire** et achat des billets auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : 2 place de l’Étape

**Protocole sanitaire:**

**• Port du Masque obligatoire sur toute visite/balade, pour les plus de 11 ans.**

**• Cette visite/balade est équipée d’audiophone**

**Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet).**

**Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard.**

**Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie.**

**Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades :**

PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 2 place de l’Etape Orléans.

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Gratuit : (sur justificatif) Moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple / Adhésion PASSé-Simple : 15€

En 1843, le train arrive à Orléans, ce nouveau moyen de transport va révolutionner la vie des Orléanais

ORLEANS 45000 Place du Martroi Place du Martroi ORLEANS 45000 Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-18T10:30:00 2021-04-18T12:00:00;2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T16:00:00