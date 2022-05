Visite commentée de la petite ferme des bonnes œuvres La Petite ferme des bonnes herbes, 3 juin 2022, Bosquel.

Visite commentée de la petite ferme des bonnes œuvres

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à La Petite ferme des bonnes herbes

L’observation des plantes est d’abord une rencontre. La mauve, le souci, le romarin, le coquelicot et plusieurs autres plantes aromatiques ou médicinales vous accueilleront au jardin de la ferme des bonnes herbes. Le paysan-jardinier délaissera alors la binette pour se faire médiateur. Place à l’émotion et aux connaissances. Vous en ressortirez peut-être plus riche qu’avant de toutes ces choses simples et essentielles dont la vie moderne n’a que faire, et plus fort aussi pour affronter les changements à venir…

tarif : 5 euros; gratuit pour les moins de 12 ans. entrée au jardin par la route de Rogy ( suivre les indications sur place)

La petite ferme des bonnes herbes vous propose de partir à la rencontre des plantes aromatiques et médicinales

La Petite ferme des bonnes herbes 80160 Le Bosquel Bosquel Somme



