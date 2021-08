Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Visite commentée de la Noria de Camejean – Journées du Patrimoine Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite commentée de la Noria de Camejean – Journées du Patrimoine Lambesc, 18 septembre 2021

Une noria remonte, grâce à un ingénieux mécanisme, l'eau d'un puits en s'aidant de la traction animale. Celle de Camejean permettait notamment l'irrigation des cultures maraîchères. Venez découvrir la Noria de Camejean ayant fait l'objet d'une campagne de restauration entre 2017 et 2021.

