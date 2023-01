Visite commentée de la Maison Natale de Marcel Pagnol Aubagne Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Visite commentée de la Maison Natale de Marcel Pagnol
16 Cours Barthélemy Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne

2022-02-05 14:00:00 – 2022-12-31 15:00:00

Maison natale de Marcel Pagnol 16 Cours Barthélemy

Aubagne

Bouches-du-Rhône EUR Cette visite s’adresse aux individuels. Pour les groupes de plus de 20 personnes, nous vous demandons de réserver un créneau de visite auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne.

Inscription et règlement sur place le jour de la visite au tarif individuel. Le lieu dédié à l’enfance de l’écrivain-cinéaste est privatisé pendant une heure pour une visite commentée. accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ Maison natale de Marcel Pagnol 16 Cours Barthélemy Aubagne

