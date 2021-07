Visite commentée de la Maison littéraire de Victor Hugo Maison littéraire de Victor Hugo, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bièvres.

La Maison Littéraire a ouvert un nouveau volet à sa série « Victor Hugo et les Grands Esprits Universels » et propose une visite commentée de l’exposition consacrée à Victor Hugo et Honoré de Balzac. Présentation de pièces remarquables du patrimoine littéraire français (éditions originales, manuscrits, épreuves corrigées, sculptures, gravures, photographies d’époque et porcelaine de Murano…) afin de mettre en valeur et de rendre accessible au grand public le parcours de ces deux écrivains majeurs, leurs particularités, leurs relations, leurs manières de travailler et de souligner le caractère universel de leurs œuvres.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00