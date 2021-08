Balan Maison familiale rurale Ain, Balan Visite commentée de la maison familiale et rurale de Balan Maison familiale rurale Balan Catégories d’évènement: Ain

Maison familiale rurale, le samedi 18 septembre à 10:00 Visite sur inscription auprès de l’office de Tourisme ” Le Costellan ” le vendredi 17 septembre 2021 au plus tard

Découverte du bâtiment principal datant du 17e siècle. Maison familiale rurale 53 Rue centrale, 01360 Balan Balan Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

