du jeudi 7 avril au jeudi 28 avril à La Maison éco-paysanne

Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… Visitez l’habitat d’hier, pour construire la maison de demain ! Composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, la ferme traditionnelle oléronaise illustre le quotidien des insulaires au 19ème siècle. Les bâtiments sont actuellement rénovés en chantiers participatifs et en éco-matériaux. Dans le centre d’interprétation, découvrez les villages oléronais au fil du temps : paysages et hameaux, maisons d’autrefois et de demain, matériaux et éco-construction, écogestes et vivre ensemble… Durée : 1h. Livret-jeux offert aux enfants.

Plein tarif : 4,50 €, tarif pass : 3,70 €, 6-18 ans : 1 €.

Centre d’interprétation sur l’habitat écologique d’hier à demain, ferme traditionnelle oléronaise, jardin paysagé et potager.

La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage 17370 Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime



2022-04-07T16:30:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-14T16:30:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-21T16:30:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-28T16:30:00 2022-04-28T17:30:00