du jeudi 1 avril au jeudi 29 avril à La Maison éco-paysanne

Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… S’inspirer de l’habitat d’hier pour penser nos modes de vie de demain ! Composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, cette ferme traditionnelle oléronaise illustre le quotidien des insulaires au 19ème siècle. L’unique pièce de vie, le chai, la grange, le jardin, tout y est, comme en 1900… Les bâtiments sont actuellement rénovés en chantiers participatifs et en éco-matériaux. Les objets d’autrefois reviendront bientôt sur site. Durée : 1h.

Livret-jeux offert aux enfants.

Sur réservation. Plein tarif : 4,50 €, tarif pass : 3,70 €, 6-18 ans : 1 €.

Découvrez une ferme traditionnelle oléronaise, rénovée en chantiers participatifs et en éco-matériaux. La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage 17370 Le Grand-Village-Plage

2021-04-01T16:30:00 2021-04-01T17:30:00;2021-04-08T16:30:00 2021-04-08T17:30:00;2021-04-15T16:30:00 2021-04-15T17:30:00;2021-04-22T16:30:00 2021-04-22T17:30:00;2021-04-29T16:30:00 2021-04-29T17:30:00

