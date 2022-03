Visite commentée de la Maison du Kaolin Maison du Kaolin Montguyon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Ancien salarié d’AGS, société de production d’argiles calcinées et de chamottes, exploitante de la Carrière Saint-Georges sur la commune du Fouilloux, il vous donnera toutes les clefs d’interprétation de l’histoire des carrières d’argile kaolinique, appelée en Haute-Saintonge “Terre blanche”. À travers des témoignages, des objets, des vidéos et des photos, l’espace découverte de la Maison du Kaolin raconte le travail des hommes qui ont fait de cette activité une véritable puissance économique. Il montre la vie d’une carrière : des premiers sondages jusqu’à sa fermeture et le retour de la nature. N’hésitez pas lors de la visite à poser des questions à Monsieur Nuvet, son expérience est quasi unique dans le domaine. Renseignements : 05 46 04 28 70

À 10h et à 15h, découvrirez l’histoire des carrières d’argile kaolinique du Sud de la Charente-Maritime, lors d’une visite commentée de la Maison du Kaolin avec Raymond Nuvet. Maison du Kaolin 10 place de la Mairie 17270 MONTGUYON Montguyon Charente-Maritime

