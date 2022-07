Visite Commentée de la Maison des Climats – Journées du Patrimoine Beaune, 18 septembre 2022, Beaune.

Visite Commentée de la Maison des Climats – Journées du Patrimoine

2022-09-18 – 2022-09-18

EUR 0 0 Venez visiter la Maison des Climats, l’exposition de référence pour comprendre les Climats du vignoble de Bourgogne, ces fameuses parcelles de vignes inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2015. Un historien et un membre de l’Association des Climats vous guideront dans l’exposition lors d’une visite commentée de 25 minutes.

Découvrez ainsi la réalité augmentée, en interaction avec la maquette du vignoble de la Côte de Nuits et de Beaune de 9 mètres de long. Sur la tablette, faites apparaître le nom des 1247 Climats, leur AOC et leurs crus. Remontez également le temps et visualisez pour chaque époque les monuments liés aux Climats. Ne manquez pas enfin la vidéo racontant l’histoire des Climats, et explorez les modules présentant la géologie, le patrimoine et les noms de Climats. Pour les 7-12 ans un livret de jeux accompagnera leur visite !

Dimanche 18 septembre 2022

Une visite flash à : 10h / 11h / 12h / 14h / 15h / 16h / 17h

Sans réservation / 30 personnes maximum

evenement@climats-bourgogne.com +33 3 80 20 10 40

