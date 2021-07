Visite commentée de la Maison d’Elsa Triolet et d’Aragon Maison Elsa Triolet – Aragon, 18 septembre 2021, Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Visite commentée de la Maison d’Elsa Triolet et d’Aragon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Elsa Triolet – Aragon

**Visites commentées de la Maison Elsa Triolet-Aragon – Entrée libre** [Visitez le Moulin de Villeneuve](https://www.maison-triolet-aragon.com/la-maison), demeure de deux figures de l’histoire du XXe siècle et de la littérature française. Aragon et Elsa Triolet souhaitaient que leur maison devienne un lieu ouvert au public, répondant à une triple vocation : faire vivre l’œuvre et la mémoire des deux auteurs ; accueillir chercheurs et étudiants ; ouvrir le lieu à la création vivante. À travers la visite de leur maison, laissée intacte depuis 1982, c’est une invitation à découvrir les deux écrivains, leur vie, leur œuvre et leurs amitiés avec des artistes comme Picasso, Fernand Léger, Paul Éluard ou Pablo Neruda. Deux salles accueillent expositions temporaires – le street artiste [Hopare](https://www.maison-triolet-aragon.com/exposition-hopare) sera à l’honneur à partir du 9 septembre – et une [collection permanente](https://www.maison-triolet-aragon.com/fonds-permanent) confiée par des artistes contemporains. Aussi, une trentaine d’œuvres ont transformé le parc de près de six hectares en un [musée à ciel ouvert](https://www.maison-triolet-aragon.com/le-jardin-de-sculptures). Les sculptures dialoguent entre elles, jouent avec le paysage et l’architecture des lieux.

Entrée libre, sur inscription

Entrez dans la vie et l’œuvre du couple d’écrivains en visitant leur maison laissée intacte depuis 1982.

Maison Elsa Triolet – Aragon Moulin de Villeneuve – Rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00