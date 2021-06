Dampierre-en-Yvelines Maison de Fer Dampierre-en-Yvelines, Yvelines Visite commentée de la Maison de Fer Maison de Fer Dampierre-en-Yvelines Catégories d’évènement: Dampierre-en-Yvelines

Découvrez l’histoire de cette maison entièrement faite en métal. Longtemps attribuée à Gustave Eiffel, cette maison très rare, désormais reconvertie en gîte, vous livrera de surprenantes anecdotes sur la villégiature au XIXème siècle ! Visite commentée de la Maison de Fer et de son architecture Maison de Fer 12 rue Pierreuse 78720 Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines Yvelines

