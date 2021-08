Visite commentée de la Maison de Bargues Maison de Bargues, 18 septembre 2021, Salers.

Maison encore habitée par les descendants, les Chazettes de Bargues et Pont une famille qui fut l’une des plus importantes de Salers. A voir entre autres : une cour intérieure d’honneur d’un joli style Renaissance dominée par un balcon en pierre finement sculpté précédée d’un intéressant passage voûté avec clefs de voûte et nervures finement travaillées. Maison meublée, accès à l’étage à deux chambres…

Départ pour 4 pers. min et 12 pers. maxi toutes les heures le samedi (10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h) et le dimanche (14h, 15h, 16h, 17h, 18h) sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Salers – Tarifs : 2€ (ad.) – Pas d’accès handicapé.

La maison de Bargues est classée Monument historique depuis le 21 décembre 1951 (façade, toiture, passage voûté). Plusieurs siècles : XVème s., XVIème s. et un étage rajouté au XVIIème s.

Maison de Bargues Rue du Couvent – 15140 Salers Salers Cantal



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00