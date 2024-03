Visite commentée de la Maison d’art populaire d’Alsace de Patrick Singer Boofzheim, samedi 6 avril 2024.

Prenez un instant afin de remonter le temps et plonger dans l’ambiance du quotidien d’un village alsacien.

C’est une collection privée surprenante dans un imposant corps de ferme, situé à Boofzheim au cœur du Ried. C’est l’histoire d’un collectionneur qui chine à tout va dès l’aube sur les marchés aux puces de nos villages ou au gré de ses incursions chez les brocanteurs et antiquaires de la région. Cet amateur éclairé s’investit dans sa passion depuis plus de 40 ans pour débusquer objets et mobiliers du patrimoine régional. Les granges et dépendances de sa ferme regorgent de trésors qui sont autant d’hommages aux mondes rural, artisanal et religieux alsacien. Plus de 17000 pièces témoignent ainsi d’un passé révolu et ravivent des souvenirs d’enfance. Des univers entiers recréent la vie de jadis dans nos campagnes de la boucherie à la boulangerie, en passant par la laiterie, des machines agricoles aux jouets anciens, du mobilier d’époque aux services de tables, au milieu de photos aux teintes sépia… Cet univers foisonnant au doux parfum d’antan ressuscite et célèbre autant les objets simples du quotidien que les outils et techniques oubliés. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-09-30

4 rue de Strasbourg

Boofzheim 67860 Bas-Rhin Grand Est rhinau@grandried.alsace

