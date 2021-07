Auneuil 345 avenue Foch Auneuil, Oise Visite commentée de la maison Boulenger (intérieur et extérieur) ainsi que de l’usine (magasin d’expédition, maison de direction) 345 avenue Foch Auneuil Catégories d’évènement: Auneuil

Visite commentée de la maison Boulenger (intérieur et extérieur) ainsi que de l’usine (magasin d’expédition, maison de direction) 345 avenue Foch, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auneuil. Visite commentée de la maison Boulenger (intérieur et extérieur) ainsi que de l’usine (magasin d’expédition, maison de direction)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 345 avenue Foch Rdv à la Maison Boulenger Nombre de places limité – Sur réservation à partir du 1er septembre au 03 44 47 70 23

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

