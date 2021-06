Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer Visite commentée de la Maison Bleue Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Visite commentée de la Maison Bleue Dives-sur-Mer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Dives-sur-Mer. Visite commentée de la Maison Bleue 2021-07-07 17:30:00 – 2021-07-07 La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer L’association La Maison Bleue de Da Costa vous ouvre les portes de ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Il se compose de petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) ornés de fresques d’animaux familiers ou exotiques, qu’un immigré portugais passa 30 ans de sa vie à construire.

Rendez-vous sur place. L’association La Maison Bleue de Da Costa vous ouvre les portes de ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Il se compose de petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) ornés de fresques d’animaux familiers ou exotiques, qu’un… +33 2 31 91 24 66 L’association La Maison Bleue de Da Costa vous ouvre les portes de ce jardin classé, aussi surprenant que captivant ! Il se compose de petits édifices en mosaïque (chapelles, moulins…) ornés de fresques d’animaux familiers ou exotiques, qu’un immigré portugais passa 30 ans de sa vie à construire.

Rendez-vous sur place. dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse La Maison Bleue 13 Rue des Frères Bisson Ville Dives-sur-Mer lieuville 49.29184#-0.09857