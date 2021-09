Villeneuve-sur-Yonne Mairie de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Visite commentée de la mairie Mairie de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Visite commentée de la mairie Mairie de Villeneuve-sur-Yonne, 18 septembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne. Visite commentée de la mairie

Mairie de Villeneuve-sur-Yonne, le samedi 18 septembre à 11:00

Mairie de Villeneuve depuis 1978, ce beau bâtiment au fronton cintré est l’ancienne maison Gau des Voves, édifiée à la veille de la Révolution par une riche famille locale de fournisseurs des armée. L’Hôtel de ville depuis sa construction au XVIIIe siècle jusqu’à nos jours Mairie de Villeneuve-sur-Yonne 99 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Mairie de Villeneuve-sur-Yonne Adresse 99 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Mairie de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne