Le Vésinet Mairie du Vésinet Le Vésinet, Yvelines Visite commentée de la Mairie du Vésinet Mairie du Vésinet Le Vésinet Catégories d’évènement: Le Vésinet

Yvelines

Visite commentée de la Mairie du Vésinet Mairie du Vésinet, 19 septembre 2021, Le Vésinet. Visite commentée de la Mairie du Vésinet

le dimanche 19 septembre à Mairie du Vésinet

Accompagnées d’un élu à 10h, 11h et 12h. Sur inscription uniquement, en ligne sur [www.levesinet.fr](http://www.levesinet.fr) 12 personnes maximum par conférence

Uniquement sur inscription, 12 personnes maximum par visite

Visite commentée de la Mairie du Vésinet Mairie du Vésinet 60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet Le Vésinet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:45:00

Détails Catégories d’évènement: Le Vésinet, Yvelines Autres Lieu Mairie du Vésinet Adresse 60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet Ville Le Vésinet lieuville Mairie du Vésinet Le Vésinet