Versailles Temple maçonnique de Versailles Versailles, Yvelines Visite commentée de la Loge Maçonnique Temple maçonnique de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite commentée de la Loge Maçonnique Temple maçonnique de Versailles, 18 septembre 2021, Versailles. Visite commentée de la Loge Maçonnique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple maçonnique de Versailles

**La présence de loges maçonniques dans la ville du Roi Soleil est attestée depuis 1744.** La Loge du 6 de la rue Bailly à Versailles abrite depuis 1892 des travaux maçonniques selon une méthode qui permet à chacun de s’exprimer librement selon les principes de tolérance mutuelle, du respect des autres et de soi-même, de la liberté absolue de conscience. C’est une association qui est animée par deux grands principes: le respect d’une tradition, héritée des fondateurs de la franc-maçonnerie, et la recherche de progrès pour l’amélioration de l’Homme et de la Société.

Entrée libre

La présence de loges maçonniques dans la ville du Roi Soleil est attestée depuis 1744. Temple maçonnique de Versailles 6 rue Bailly 78000 Versailles Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Temple maçonnique de Versailles Adresse 6 rue Bailly 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Temple maçonnique de Versailles Versailles