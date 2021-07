Carhaix-Plouguer Ateliers/dépôt - Gare de Carhaix Carhaix-Plouguer, Finistère Visite commentée de la locomotive à vapeur 141 TB 424 Ateliers/dépôt – Gare de Carhaix Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ateliers/dépôt – Gare de Carhaix

Visite commentée du fonctionnement d’une locomotive à vapeur, avec possibilité de monter à bord. _Matériel assurant durant la saison touristique la traction de la rame de_ [_La Vapeur du Trieux_](https://www.vapeurdutrieux.com/fr/historique-de-la-locomotive) Visite d’une locomotive à vapeur datant de 1913, classée Monument Historique Ateliers/dépôt – Gare de Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

