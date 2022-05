Visite commentée de la Haute Ville de Granville par Michel Jeanne, guide conférencier, 15 juin 2022, .

Visite commentée de la Haute Ville de Granville par Michel Jeanne, guide conférencier

2022-06-15 09:30:00 – 2022-06-15 11:45:00

Au cours d’une balade de quelque 3,5 kilomètres, je vous propose d’en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle.

Après avoir savouré la vue au départ du parking Place d’Armes, je vous invite à une découverte intime du Granville historique dans la Haute Ville : les remparts, les petites rues, les maisons en granit de Chausey, humbles pour certaines, grandioses pour d’autres.

Notre Dame de Lihou, la charte de franchise de 1445, les attaques anglaises de 1695 et 1803 et la fin de la Virée de la Galerne devant la Grande Porte en 1793 mais aussi le lien étroit de Granville avec le Principauté de Monaco depuis 1715 n’auront plus de secrets pour vous.Il sera aussi, bien sûr, question de pêche à la morue, de pêche aux huîtres et de corsaires, mais aussi de station balnéaire et de Haute Couture.

De la place de l’Isthme, où jusqu’en 1757, il y avait un moulin, vous comprendrez comment la « Tranchée aux Anglais » fut élargie en 1911 puis en 1924 pour devenir non pas la Place du Casino mais la Place du Maréchal Foch. Ainsi est née Granville, station balnéaire à la mode.

Nous remontons le Square Marland et rejoignons la rue Saint Jean pour conclure notre tour de la Haute Ville non sans avoir bu le verre de l’amitié à l’inévitable Rafale, bar de référence pour les Granvillais s’il en est.

Après, comme il n’y a de bonne compagnie qui ne se quitte, nous retrouvons le parking Place d’Armes et notre moyen de transport.

Distance 3,5 km – niveau de difficulté : facile – durée 2 heures 15.

Tout ce dont vous avez besoin : une paire de chaussures de marche confortable, un petit sac à dos avec un coupe-vent imperméable haut et bas et une cape imperméable, une paire de jumelles (facultatif) et enfin votre participation pour les prestations du guide.

Michel Jeanne est guide-conférencier bilingue. Angliciste et historien de formation, ancien prof, il est spécialiste des Iles du Canal (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq, Herm et Chausey) et de Granville. Il fait partager sa passion depuis plus de 30 ans.

Au cours d’une balade de quelque 3,5 kilomètres, je vous propose d’en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle.

Après avoir savouré la vue au départ du…

Au cours d’une balade de quelque 3,5 kilomètres, je vous propose d’en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle.

Après avoir savouré la vue au départ du parking Place d’Armes, je vous invite à une découverte intime du Granville historique dans la Haute Ville : les remparts, les petites rues, les maisons en granit de Chausey, humbles pour certaines, grandioses pour d’autres.

Notre Dame de Lihou, la charte de franchise de 1445, les attaques anglaises de 1695 et 1803 et la fin de la Virée de la Galerne devant la Grande Porte en 1793 mais aussi le lien étroit de Granville avec le Principauté de Monaco depuis 1715 n’auront plus de secrets pour vous.Il sera aussi, bien sûr, question de pêche à la morue, de pêche aux huîtres et de corsaires, mais aussi de station balnéaire et de Haute Couture.

De la place de l’Isthme, où jusqu’en 1757, il y avait un moulin, vous comprendrez comment la « Tranchée aux Anglais » fut élargie en 1911 puis en 1924 pour devenir non pas la Place du Casino mais la Place du Maréchal Foch. Ainsi est née Granville, station balnéaire à la mode.

Nous remontons le Square Marland et rejoignons la rue Saint Jean pour conclure notre tour de la Haute Ville non sans avoir bu le verre de l’amitié à l’inévitable Rafale, bar de référence pour les Granvillais s’il en est.

Après, comme il n’y a de bonne compagnie qui ne se quitte, nous retrouvons le parking Place d’Armes et notre moyen de transport.

Distance 3,5 km – niveau de difficulté : facile – durée 2 heures 15.

Tout ce dont vous avez besoin : une paire de chaussures de marche confortable, un petit sac à dos avec un coupe-vent imperméable haut et bas et une cape imperméable, une paire de jumelles (facultatif) et enfin votre participation pour les prestations du guide.

Michel Jeanne est guide-conférencier bilingue. Angliciste et historien de formation, ancien prof, il est spécialiste des Iles du Canal (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq, Herm et Chausey) et de Granville. Il fait partager sa passion depuis plus de 30 ans.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par