Visite commentée de la Haute Ville de Granville par Michel Jeanne, guide conférencier

Visite commentée de la Haute Ville de Granville par Michel Jeanne, guide conférencier, 30 mai 2022, . Visite commentée de la Haute Ville de Granville par Michel Jeanne, guide conférencier

2022-05-30 14:15:00 14:15:00 – 2022-05-30 16:30:00 16:30:00 Au cours d’une balade de quelque 3,5 kilomètres, je vous propose d’en apprendre un peu plus mais juste ce qu’il faut, dans la bonne humeur, au rythme de vos pas avec des paysages de mer à couper le souffle. Après avoir savouré la vue au départ du… dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville