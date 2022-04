Visite commentée de la Grange Pyramidale Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Visite commentée de la Grange Pyramidale Sancerre, 1 mai 2022, Sancerre. Visite commentée de la Grange Pyramidale Sancerre

2022-05-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-30

Sancerre Cher Découvrez la Grange Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre, témoin de l’architecture paysanne du Pays-Fort et devenez incollable sur son organisation et ses usages. Visite commentée par notre guide touristique. accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com/ Découvrez la Grange Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre, témoin de l’architecture paysanne du Pays-Fort et devenez incollable sur son organisation et ses usages. Visite commentée par notre guide touristique. ©OTGS

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Visite commentée de la Grange Pyramidale Sancerre 2022-05-01 was last modified: by Visite commentée de la Grange Pyramidale Sancerre Sancerre 1 mai 2022 cher Sancerre

Sancerre Cher