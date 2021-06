Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VISITE COMMENTÉE DE LA GALERIE ÉGYPTIENNE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

VISITE COMMENTÉE DE LA GALERIE ÉGYPTIENNE Le Mans, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Mans. VISITE COMMENTÉE DE LA GALERIE ÉGYPTIENNE 2021-07-10 – 2021-07-10 Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans Sarthe EUR 6 Le musée de Tessé propose une visite qui présentera les deux reconstitutions de tombe et une sélection d’œuvres en vitrine. Ce mobilier funéraire, d’une grande diversité, était utilisé pour les rituels funéraires et pour accompagner le défunt dans l’au-delà.

Sur inscription dans la limite des places disponibles L'art et les rituels funéraires en Égypte ancienne +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees



Lieu Le Mans Adresse Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Ville Le Mans