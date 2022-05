Visite commentée de la Galerie des Batailles Musée municipal, 14 mai 2022 19:00, Richelieu.

Visite commentée des 6 tableaux par M. Gaborit, élu et passionné d’histoire.

Situé au premier étage de l’Hôtel de Ville, le musée de Richelieu, labellisé musée de France, fut inauguré le 25 Novembre 1961. En 2011, l’exposition Richelieu à Richelieu, d’intérêt national, dédiée à l’ensemble des collections du Cardinal dans son château en Touraine, fut l’occasion de mettre en place une nouvelle scénographie mettant en valeur les œuvres issues des collections du château disparu parmi lesquelles six des toiles authentiques de la grande galerie des batailles.

Depuis 2018 une imposante maquette est exposée au sein du musée. De part sa taille et la qualité de sa réalisation, elle est un outil indispensable à la bonne compréhension de la ville au 17e et de son agencement avec le parc et le château, voulu par le Cardinal.

Located on the first floor of the Hôtel de Ville, the Richelieu Museum, labeled Musée de France, was inaugurated on November 25, 1961. In 2011, the exhibition Richelieu à Richelieu, of national interest, dedicated to all the collections of the Cardinal in his castle in Touraine, was the occasion to set up a new scenography highlighting the works from the collections of the disappeared castle including six of the authentic canvases of the great gallery of battles. Since 2018, an impressive model has been on display in the museum. Because of its size and the quality of its construction, it is an indispensable tool for a good understanding of the city in the 17th century and its layout with the park and the castle, wanted by the Cardinal.

Hôtel de Ville 1, place du Marché 37120 Richelieu 37120 Richelieu Centre-Val de Loire