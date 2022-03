Visite commentée de la galerie de mine Musee de la mine – puits hély d’oissel, 14 mai 2022, Gréasque.

**Visite de la galerie reconstituée en surface en compagnie d’anciens mineurs de charbon.** Vue de l’extérieur, nul n’imaginerait ce que ce bâtiment cache en son sein. Comme au fond de la mine, la lumière y est limitée et on cherche instinctivement un interrupteur. Dès qu’on passe le premier angle de cette galerie en forme de U, on est frappé par ces énormes machines alignées devant soi, les vérins hydrauliques de la taille marchante, qui servaient à soutenir le toit de la mine. Désormais **pour vous projeter dans cette ambiance si particulière de la mine**, trois télévisions proposent des vidéos explicatives de cette technique de travail propre aux mines de Gardanne, fermées en 2003. Un vidéoprojecteur montre le « rabot en mouvement » pendant que le bruit de celui-ci pousse à se boucher les oreilles. Une machine à fumée fournit le supplément d’ambiance avec « la poussière » qui abaisse un peu plus la lumière déjà ténue… on est au fond de la mine ! Les habitués du Musée connaissent déjà cette galerie, c’est vrai. **Cependant personne ne l’a jamais visitée si « noire », si sombre.** Car il aura fallu plus d’un an pour colmater tous les espaces entre les tôles ! Et personne n’a encore pu profiter de ses « effets spéciaux ». **_Cette galerie ne se visite que lors des grands événements comme la nuit des Musées. Ce sera le samedi 14 Mai en soirée. Une date à ne pas rater !_**

gratuité, sur inscription, places limitées à chaque horaire

Musee de la mine – puits hély d’oissel Puits Hely d’Oissel Pôle historique minier Montée de l’ancien trainage, 13850 Gréasque Gréasque Bouches-du-Rhône



2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00