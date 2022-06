Visite commentée de la forêt d’Altorf Altorf, 13 juillet 2022, Altorf.

Visite commentée de la forêt d’Altorf Altorf

2022-07-13 – 2022-07-13

Altorf 67120 Altorf

Lors de la balade dans la forêt, découverte des tertres funéraires celtiques, des bornes des XVIe et XVIIIe siècles et de l’exploitation de la forêt à travers les âges.

Circuit de 6 km d’environ deux heures. Prévoir de bonnes chaussures.

En pratique :

Minimum de participants 8 et maximum 25.

Formulaire d’inscription en ligne

témoin de l’histoire locale

Altorf

