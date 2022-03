Visite commentée de la ferme Feularde sur le thème des naissances Estouy Estouy Catégories d’évènement: Estouy

Estouy Loiret Estouy 4 EUR Une visite familiale pour découvrir la ferme et les naissances des chèvres angoras. Sophie vous racontera l’histoire de sa ferme et de ses chèvres angora. Elle produit du mohair grâce aux toisons de ses 50 chèvres angora. Les chèvres angoras sont originaires de Turquie, elles sont apparues il y a 4500 ans sur les hauts plateaux d’Anatolie, dans la province d’Angora ou Ancyra (région d’Ankara, d’où le nom de la chèvre). Sa principale caractéristique est sa toison qui est composée de fibres appelées Mohair. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

OAK production – Julien Peron – OTGP

