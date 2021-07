Dijon Hôtel Chartraire de Montigny - DRAC de Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or, Dijon Visite commentée de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté Hôtel Chartraire de Montigny – DRAC de Bourgogne-Franche-Comté Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Hôtel Chartraire de Montigny – DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, le samedi 18 septembre à 14:00

Édifiés respectivement en 1740 et 1787, les deux hôtels mitoyens Chartraire de Montigny et du Commandant Militaire furent regroupés par Marc-Antoine II Chartraire, Comte de Montigny, trésorier payeur général des États de Bourgogne. Depuis 1971, ils sont le siège de la Direction régionale des affaires culturelles. Visites commentées sur Inscription obligatoire par mail : [[communication-drac-bfc@culture.gouv.fr](mailto:communication-drac-bfc@culture.gouv.fr)](mailto:communication-drac-bfc@culture.gouv.fr)

Sur réservation, places limitées

Venez découvrir les Hôtels Chartraire de Montigny et du Commandant Militaire. Hôtel Chartraire de Montigny – DRAC de Bourgogne-Franche-Comté 39-41 rue Vannerie 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

