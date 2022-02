Visite commentée de La description de l’Egypte, entre passion et science présentée par Christine Didier et Jean-Claude Golvin L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite commentée de La description de l’Egypte, entre passion et science présentée par Christine Didier, archéologue, historienne de l’Antiquité et Jean-Claude Golvin, Egyptologue, architecte et dessinateur. Cette visite commentée est présentée dans le cadre du bicentenaire consacré à Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes. **Trois séances 9 h 30 – 10 h 30 / 11h – 12 h / 15 h – 16 h sur inscription au 04 92 41 76 60**

Gratuit, entrée libre, sur inscription, règlementation COVID selon les dispositions prévues en date de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T10:30:00;2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:00:00

