**VISITE COMMENTÉE** Venez découvrir les vestiges de la crypte Saint-Aignan. Cette vaste crypte construite sous le roi Robert le Pieux pour accueillir les reliques de saint Aignan au début du 11e siècle. Elle présente un plan à déambulatoire et chapelles rayonnantes modifiées par la suite. On peut y voir de beaux chapiteaux à figures pré-romans à la polychromie encore existante. _Visite menée par les guides-conférencières du service Ville d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans._ _Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole._ **Jauge limitée, départ de visite toutes les 15-20 min.** **Attention : Personne à mobilité réduite : escaliers.** Visite de la crypte Saint-Aignan du 11e siècle Crypte Saint-Aignan Rue Neuve-Saint-Aignan, 45000 Orléans Orléans Loiret

