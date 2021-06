Beauvais Le Quadrilatère Beauvais, Oise Visite commentée de la crypte archéologique du Quadrilatère Le Quadrilatère Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Visite commentée de la crypte archéologique du Quadrilatère Le Quadrilatère, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Beauvais. Visite commentée de la crypte archéologique du Quadrilatère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Quadrilatère Visite toutes les heures, sur inscription

Le service archéologique municipal de Beauvais vous fera visiter les vestiges conservés dans la crypte archéologique du Quadrilatère et le résultat des dernières investigations archéologiques. Le Quadrilatère 22 rue Saint-Pierre – 60000 Beauvais Beauvais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Quadrilatère Adresse 22 rue Saint-Pierre - 60000 Beauvais Ville Beauvais lieuville Le Quadrilatère Beauvais