Visite commentée de la commune de Wattwiller Wattwiller, 15 juillet 2022, Wattwiller.

Visite commentée de la commune de Wattwiller Wattwiller

2022-07-15 – 2022-07-15

Wattwiller 68700

Une balade entre histoire et nature à la découverte du patrimoine de la commune de Wattwiller, connue pour ses sources et son eau si pure ! Les fontaines, les fortifications, le vignoble, l’église classée Saint Jean Baptiste, les Grandes Sources de Wattwiller n’auront plus de secrets pour vous après cette promenade.

Visite découverte de la commune de Wattwiller entre histoire et nature.

Une balade entre histoire et nature à la découverte du patrimoine de la commune de Wattwiller, connue pour ses sources et son eau si pure ! Les fontaines, les fortifications, le vignoble, l’église classée Saint Jean Baptiste, les Grandes Sources de Wattwiller n’auront plus de secrets pour vous après cette promenade.

Wattwiller

dernière mise à jour : 2022-05-23 par