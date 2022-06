Visite commentée de la Collégiale Saint-Florent Niederhaslach Niederhaslach Catégories d’évènement: 67280

Niederhaslach

Visite commentée de la Collégiale Saint-Florent Niederhaslach, 29 juillet 2022, Niederhaslach. Visite commentée de la Collégiale Saint-Florent Niederhaslach

2022-07-29 – 2022-07-29

Niederhaslach 67280 Niederhaslach Découvrez la Collégiale Saint-Florent, joyau de l’art gothique, sous la conduite d’un guide passionné. L’édifice a pour surnom « Petite soeur de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg » ce qui en dit long sur la beauté et la complexité de son architecture. Un phénomène particulier permet d’ailleurs, lors des solstice d’été, de prendre conscience de la majesté des vitraux grâce à l’éclairage particulier dans elle bénéficie à cette occasion. Pendant toute la visite, le guide vous révélera, mystère après mystère, anecdote après anecdote, la collégiale et ses jardins. Formulaire d’inscription en ligne Découverte gratuite culturelle et cultuelle de la collégiale et ses jardins. Découvrez la Collégiale Saint-Florent, joyau de l’art gothique, sous la conduite d’un guide passionné. L’édifice a pour surnom « Petite soeur de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg » ce qui en dit long sur la beauté et la complexité de son architecture. Un phénomène particulier permet d’ailleurs, lors des solstice d’été, de prendre conscience de la majesté des vitraux grâce à l’éclairage particulier dans elle bénéficie à cette occasion. Pendant toute la visite, le guide vous révélera, mystère après mystère, anecdote après anecdote, la collégiale et ses jardins. Formulaire d’inscription en ligne Niederhaslach

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67280, Niederhaslach Autres Lieu Niederhaslach Adresse Ville Niederhaslach lieuville Niederhaslach Departement 67280

Niederhaslach Niederhaslach 67280 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederhaslach/

Visite commentée de la Collégiale Saint-Florent Niederhaslach 2022-07-29 was last modified: by Visite commentée de la Collégiale Saint-Florent Niederhaslach Niederhaslach 29 juillet 2022 67280 Niederhaslach

Niederhaslach 67280