Mantes-la-Jolie Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, Yvelines Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie, 18 septembre 2021, Mantes-la-Jolie. Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame

le samedi 18 septembre à Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie

Située au cœur du quartier historique de la ville, comprise dans l’enceinte d’un ancien château médiéval, la collégiale domine le paysage mantais. Sa parenté architecturale avec Notre-Dame de Paris lui confère une place prépondérante. Laissez-vous guider par cette élégante architecture de pierre et de lumière du premier gothique.

30 personnes maxi.

La Collégiale : Visite commentée Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Place Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Adresse Place Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie Ville Mantes-la-Jolie lieuville Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie