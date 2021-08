Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Visite commentée de la collection préhistorique d’André Perrotin Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Visite commentée de la collection préhistorique d’André Perrotin Thouars, 25 août 2021, Thouars. Visite commentée de la collection préhistorique d’André Perrotin 2021-08-25 – 2021-08-25 Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour

Thouars Deux-Sèvres Venez découvrir au musée Henri Barré la collection remarquable de M. André Perrotin, fondateur de la SHAAPT et passionné de Préhistoire. Mobilier abondant de qualité exceptionnelle pratiquement unique en Europe, venez explorer ce mobilier découvert en 1963 lors de la fouille du dolmen de Puyraveau (commune de Saint-Léger-de-Montbrun), site reconnu par les grands spécialistes de la Préhistoire. Daté du néolithique final (-2900), ce mobilier, prêté par Monsieur André Perrotin, est actuellement exposé au musée Henri Barré. Vous pourrez notamment admirer des céramiques, des outils, des armes ou encore des parures. Monsieur Perrotin vous invite à une visite commentée d’une partie de sa collection exceptionnelle d’objets préhistoriques . Venez découvrir au musée Henri Barré la collection remarquable de M. André Perrotin, fondateur de la SHAAPT et passionné de Préhistoire. Mobilier abondant de qualité exceptionnelle pratiquement unique en Europe, venez explorer ce mobilier découvert en 1963 lors de la fouille du dolmen de Puyraveau (commune de Saint-Léger-de-Montbrun), site reconnu par les grands spécialistes de la Préhistoire. Daté du néolithique final (-2900), ce mobilier, prêté par Monsieur André Perrotin, est actuellement exposé au musée Henri Barré. Vous pourrez notamment admirer des céramiques, des outils, des armes ou encore des parures. Musee Henri Barre Thouars Thouarsais dernière mise à jour : 2021-08-03 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour Ville Thouars lieuville 46.97371#-0.21787