Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher Visite commentée de la Cité des Stuarts Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Visite commentée de la Cité des Stuarts Aubigny-sur-Nère, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Aubigny-sur-Nère. Visite commentée de la Cité des Stuarts 2021-07-09 – 2021-07-09

Aubigny-sur-Nère Cher Terre écossaise en Berry, Aubigny-sur-Nère, Petite Cité de Caractère, ville fleurie, ville d’histoire et d’art, est un musée dans la rue grâce à un ensemble unique de maisons à colombages construites à la Renaissance.

Billetterie à l’office de tourisme. accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr +33 2 48 58 40 20 https://www.aubigny-sologne.com/ OT Sauldre & Sologne dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville 47.48795#2.43863