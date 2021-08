Dornecy Atelier du 7ème art - cinémathèque du lavoir Dornecy, Nièvre Visite commentée de la Cinémathèque du Lavoir – Atelier du 7ème Art Atelier du 7ème art – cinémathèque du lavoir Dornecy Catégories d’évènement: Dornecy

Nièvre

Visite commentée de la Cinémathèque du Lavoir – Atelier du 7ème Art Atelier du 7ème art – cinémathèque du lavoir, 18 septembre 2021, Dornecy. Visite commentée de la Cinémathèque du Lavoir – Atelier du 7ème Art

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier du 7ème art – cinémathèque du lavoir

Visite du siège du l’Atelier du 7ème Art, la Cinémathèque du lavoir à Dornecy. La collection privée de Frédéric Rolland qui compte 7 000 films et 150 appareils. Une petite histoire de l’exploitation cinématographique dans un lieu magique ouvert au grand public uniquement pour les JEP. Dans le cadre associatif, ce lieu fonctionne en synergie avec le musée d’appreils de Pascal Rigaud à Varennes-Vauzelles et ses 1 000 appareils. Découvrez les formats de films et pleins d’histoires de bobines. Le site Internet [[http://a7art.fr/](http://a7art.fr/)](http://a7art.fr/) Visites en petits groupes à chaque début d’heure. Durée 50 min.

Gratuit

Plongez dans l’univers des collections privées d’appareils cinématographiques et des films dans la Nièvre. Atelier du 7ème art – cinémathèque du lavoir 8 rue André Viau, 58530 Dornecy Dornecy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dornecy, Nièvre Autres Lieu Atelier du 7ème art - cinémathèque du lavoir Adresse 8 rue André Viau, 58530 Dornecy Ville Dornecy lieuville Atelier du 7ème art - cinémathèque du lavoir Dornecy