Chapelle de Sainte-Colombe-les-Sens, le samedi 18 septembre à 15:00

L’abbaye subit plusieurs revers au cours de son histoire : siège de Sens par les musulmans en 732 (la bataille est lancée par saint Ebbon)2 ; incendie par les Hongrois en 937 ; etc. De ce fait, son cartulaire est des plus incomplet concernant ses premiers temps. Assez de traces subsistent cependant pour être certain qu’elle a eu une grande influence dans le diocèse de Sens et au-delà.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

