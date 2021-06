Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault, Saint-Chinian VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE NAZARETH Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE NAZARETH Saint-Chinian, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Chinian. VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE NAZARETH 2021-07-13 09:00:00 – 2021-07-13 10:30:00

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian 9h : Visite commentée à la découverte de la Chapelle Notre-Dame de Nazareth Laissez vous conter l’histoire de la chapelle Notre-Dame de Nazareth. Située sur la « colline de la Corne », elle est devenue un lieu de pèlerinage et en même temps un site touristique magnifique, dominant la ville de Saint-Chinian et la vallée du Vernazobres, où si l’on en croit la légende, la vierge Marie serait apparue à un berger en l’an 840… Le 13 juillet et le 17 août : Visite en musique ! Rendez-vous route d’Assignan, en bas du chemin de Croix.

Par l’Association des Amis de Notre-Dame Visite commentée à la découverte de la Chapelle Notre-Dame de Nazareth

9h : Visite commentée à la découverte de la Chapelle Notre-Dame de Nazareth Laissez vous conter l'histoire de la chapelle Notre-Dame de Nazareth. Située sur la « colline de la Corne », elle est devenue un lieu de pèlerinage et en même temps un site touristique magnifique, dominant la ville de Saint-Chinian et la vallée du Vernazobres, où si l'on en croit la légende, la vierge Marie serait apparue à un berger en l'an 840… Le 13 juillet et le 17 août : Visite en musique ! Rendez-vous route d'Assignan, en bas du chemin de Croix.

Par l'Association des Amis de Notre-Dame

