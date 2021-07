Clamart Chapelle Berdiaev Clamart, Hauts-de-Seine Visite commentée de la chapelle du Saint-Esprit – Maison de Nicolas Berdiaev Chapelle Berdiaev Clamart Catégories d’évènement: Clamart

Hauts-de-Seine

Visite commentée de la chapelle du Saint-Esprit – Maison de Nicolas Berdiaev Chapelle Berdiaev, 18 septembre 2021, Clamart. Visite commentée de la chapelle du Saint-Esprit – Maison de Nicolas Berdiaev

Chapelle Berdiaev, le samedi 18 septembre à 14:00

Grand penseur et philosophe religieux russe, Nicolas Berdiaev s’installa à Clamart dès son arrivée en France. Rachetée par l’Eglise russe, sa maison accueille aujourd’hui des clercs. Au programme : visite de la Chapelle du Saint-Esprit du diocèse de Chersonèse, signification des icônes orthodoxes et présentation de l’héritage de N. Berdiaev.

Entrée libre

Découverte de la chapelle installée dans l’ancienne maison de Nicolas Berdiaev. Chapelle Berdiaev 83 rue du Moulin-de-Pierre 92140 Clamart Clamart Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

