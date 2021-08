Saint-Germain-en-Coglès Chapelle de Marigny Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès Visite commentée de la Chapelle de Marigny Chapelle de Marigny Saint-Germain-en-Coglès Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand. A proximité, découvrez la façade de la maison presbytérale de la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments Historiques. _Horaires : samedi et dimanche de 14h à 18h, messe à 10h le dimanche matin puis visites avec commentaires historiques par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères._ Venez découvrir la Chapelle de Marigny, dernier vestige de la seigneurie. Chapelle de Marigny Marigny, 35133, Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

