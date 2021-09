Aubas Aubas Aubas, Dordogne Visite commentée de la centrale hydroélectrique – Fête du Grand Site de France Aubas Aubas Catégories d’évènement: Aubas

Dordogne

Visite commentée de la centrale hydroélectrique – Fête du Grand Site de France Aubas, 2 octobre 2021, Aubas. Visite commentée de la centrale hydroélectrique – Fête du Grand Site de France 2021-10-02 11:30:00 – 2021-10-02 12:30:00

Aubas Dordogne Aubas Partez à la découverte d’un ancien barrage réhabilité en centrale hydroélectrique. Grâce à cette visite, découvrez la vie de Daniel Farges, propriétaire de la centrale.

Tout public. Durée 1h. Pass sanitaire obligatoire. Partez à la découverte d’un ancien barrage réhabilité en centrale hydroélectrique. Grâce à cette visite, découvrez la vie de Daniel Farges, propriétaire de la centrale.

Tout public. Durée 1h. Pass sanitaire obligatoire. Partez à la découverte d’un ancien barrage réhabilité en centrale hydroélectrique. Grâce à cette visite, découvrez la vie de Daniel Farges, propriétaire de la centrale.

Tout public. Durée 1h. Pass sanitaire obligatoire. ©ALR BD dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aubas, Dordogne Autres Lieu Aubas Adresse Ville Aubas lieuville 45.08244#1.19077