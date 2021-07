Sathonay-Village Mairie de Sathonay-village sous-sols Métropole de Lyon, Sathonay-Village Visite commentée de la cave à Neige Mairie de Sathonay-village sous-sols Sathonay-Village Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Sathonay-Village

Visite commentée de la cave à Neige Mairie de Sathonay-village sous-sols, 18 septembre 2021, Sathonay-Village. Visite commentée de la cave à Neige

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Sathonay-village sous-sols

Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace.

Entrée libre

Habiter une maison bourgeoise (château) au XIXe siècle avec le confort moderne : sphère de 33 m3 enterrée, où l’hiver, on damait la neige pour faire de la glace. Ancêtre du frigo. Mairie de Sathonay-village sous-sols 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Mairie de Sathonay-village sous-sols Adresse 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Ville Sathonay-Village