Visite commentée de la Cale du Port Niort, 18 septembre 2021, Niort.

Visite commentée de la Cale du Port 2021-09-18 – 2021-09-18 Cale du Port 1 quai de Belle-Île

Niort Deux-Sèvres

Pour les besoins de la navigation fluviale au XIXè s., l’État construit à cet emplacement le port de Niort et un centre d’exploitation. Aujourd’hui, le site est la propriété de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN). Il est affecté aux opérations techniques de gestion de l’eau (poste central de télé-contrôle des barrages), pêche, navigation et bureau d’études. Le site a été restauré en 2020 et 2021 pour les besoins du tourisme fluvial (port et capitainerie).

Entrée libre et gratuite. Visite toutes les 30 mn (groupe limité à 10 personnes). Parking de la Mégisserie et du moulin du Milieu.

IIBSN

