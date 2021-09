Visite commentée de la bibliothèque historique du Grand Séminaire de Viviers Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire), 18 septembre 2021, Viviers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Depuis le mois d’aout 2006, des bénévoles se retrouvent chaque année autour de professionnels pour la restauration et l’entretien de cette bibliothèque, riche de 35 000 ouvrages, réservée aux professeurs du grand séminaire de Viviers. Le chantier a vu se dérouler plusieurs phases : – en 2006 et 2007, tri dans les livres ajoutés dans la bibliothèque depuis les années 30. – à partir de 2008, collation de tous les livres afin de créer un catalogue numérique accessible à tous. – depuis 2009, atelier d’entretien du livre. Toutes ces actions ont permis de mieux comprendre l’organisation de cette bibliothèque de séminaire sulpicienne mais aussi de rendre celle-ci accessible aux chercheurs universitaires en sciences religieuses. Le catalogue comprend déjà près de 20 000 ouvrages consultables en ligne sur bibliotheque.ardeche-catholique.fr Cette bibliothèque ne vit que grâce au travail des bénévoles qui viennent consacrer chaque année une semaine du mois d’août à la valorisation de ce patrimoine vivarois et soutien du diocèse. Et ces bénévoles ne peuvent travailler que parce que des dons financent le matériel et les besoins du chantier. D’autre part, ces dons, vos dons ont permis la restauration de 3 ouvrages de qualité, en particulier les deux premiers tomes de la bible polyglotte de Walton.

Inscription obligatoire par Courriel ou auprès de Rémy DE BESSA MARTINS, Merci de présenter votre pass sanitaire à votre arrivée et de respecter les gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique…)

Venez découvrir la bibliothèque historique du Grand Séminaire de Viviers, belle endormie qui s’est reveillée depuis 16 ans grâce au travail de bénévoles.

Maison diocésaine Charles de Foucauld (Grand Séminaire) 2 faubourg Saint-Jacques, 07220 Viviers-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes



