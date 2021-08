Clermont-Ferrand Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite commentée de la bibliothèque du patrimoine Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole

Sur le thème « Patrimoine pour tous », vous pourrez visiter les coulisses de la bibliothèque, admirer les trésors du fonds Ancien, du fonds Auvergne, les activités mystérieuses de conservation préventive, de dépôt légal et de numérisation. **Samedi 9h, 9h30, 11h, 14h, 15h30, 16h** **Dimanche 9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h 30, 15h30, 16h** 17 rue Bardoux Visite commentée. Gratuit/ tout public / durée 1h / port du masque obligatoire Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 14 septembre, à 10h sur [www.clermontauvergnetourisme.com](http://www.clermontauvergnetourisme.com) Pour plus d’informations : 04 63 66 95 62.

Pendant ces deux journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine pour tous », vous pourrez visiter les coulisses de la bibliothèque. Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole 17 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

