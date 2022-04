Visite commentée de la bastide de Laparade

Visite commentée de la bastide de Laparade, 5 juillet 2022, . Visite commentée de la bastide de Laparade

2022-07-05 – 2022-07-05 EUR 0 4 Laparade est une bastide fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers. Elle domine la vallée du Lot. Venez la découvrir avec un Raconteur de Pays qui va vous raconter ce lieu chargé d’histoire.

Prévoir 2h à 2h30 de visite. Sur inscription obligatoire.

Rendez-vous devant le restaurant Le Panorama.

Visite maintenue à partir de 4 inscrits. Laparade est une bastide fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers. Elle domine la vallée du Lot. Venez la découvrir avec un Raconteur de Pays qui va vous raconter ce lieu chargé d’histoire.

Inscription obligatoire.

Rendez-vous devant le restaurant Le Panorama.

Visite maintenue à partir de 4 inscrits. Laparade est une bastide fondée en 1265 par Alphonse de Poitiers. Elle domine la vallée du Lot. Venez la découvrir avec un Raconteur de Pays qui va vous raconter ce lieu chargé d’histoire.

Prévoir 2h à 2h30 de visite. Sur inscription obligatoire.

Rendez-vous devant le restaurant Le Panorama.

Visite maintenue à partir de 4 inscrits. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville