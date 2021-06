Chaux-Neuve Chaux-Neuve Chaux-Neuve, Doubs Visite commentée de la base nordique Chaux-Neuve Chaux-Neuve Catégories d’évènement: Chaux-Neuve

Doubs

Visite commentée de la base nordique Chaux-Neuve, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chaux-Neuve. Visite commentée de la base nordique 2021-07-03 – 2021-07-03

Chaux-Neuve Doubs Chaux-Neuve 5 5 EUR Visite de notre base nordique. Découverte du métier de « musheur ».

Tarif : 5€ par personne sur réservation. +33 9 75 58 40 83 http://www.lesequipagesadams.com/ Visite de notre base nordique. Découverte du métier de « musheur ».

Tarif : 5€ par personne sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Chaux-Neuve, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Chaux-Neuve Adresse Ville Chaux-Neuve lieuville 46.63372#6.13987